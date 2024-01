Talloze bejaarden beroofd door Helderse bende, zelfs demente man opgelicht

"Wat fijn dat je zo'n baan hebt, dat je mensen kunt helpen", zegt een 79-jarige mevrouw uit Alkmaar als een man haar doorgeknipte pinpas komt ophalen. Ze is in de veronderstelling dat hij haar behoedt voor diefstal. In werkelijkheid is híj juist de dief. Haar rekening wordt leeggeroofd. Zes mannen, de meesten uit Den Helder, worden ervan verdacht vele ouderen te hebben opgelicht, zelfs een dementerende man was slachtoffer.

Telkens gaat het volgens hetzelfde riedeltje: een oudere dame of heer wordt gebeld door iemand die zegt dat hij van de bank is. Volgens de beller zou er geld klaarstaan om naar Zuid-Afrika of Nigeria over te maken. Om dit te voorkomen, moesten de mensen hun pincode doorgeven, de pinpas doorknippen en die afgeven aan iemand die langs zou komen. Vervolgens gebeurt juist dát waar ze bang voor zijn: duizenden euro's worden van de bankrekeningen van de ouderen afgeschreven. De officier van justitie ziet de uit Irak afkomstige S. A. (38) uit Den Helder als belangrijkste verdachte. Volgens haar heeft hij een leidende rol en is hij degene die een kamer in hotels in Den Helder boekte, waarvandaan hij ouderen had gebeld met de boodschap dat er een verdachte transactie op hun rekening was gezien. Anderen halen vervolgens de pinpas op bij de mensen en roven de rekening leeg. Soms worden bedragen tot wel tienduizenden euro's afgeschreven, altijd bij mensen op leeftijd. Eigen omgeving Een verdachte (22) uit Den Haag komt niet uit de regio. Drie andere verdachten, van 37, 26 en 23 jaar oud, komen net als A. uit Den Helder. Een laatste verdachte (27) komt uit de gemeente Schagen. Ze hebben in 2020 en 2021 volgens het Openbaar Ministerie (OM) veelal toegeslagen in hun eigen omgeving. De oudere slachtoffers - een vrouw was 92 jaar - woonden in onder meer Alkmaar, Heiloo, Haarlem, Heemstede en Den Helder. Van de buit zouden dure spullen zijn gekocht. De politie heeft het huis van A. doorzocht. Daarbij werd, volgens de rechter, 'een ongelooflijke hoeveelheid dure en luxe spullen gevonden'. Het gaat om tientallen mobiele telefoons, kleding, schoenen, Rolex-horloges en cadeaukaarten. De gevonden sieraden hadden een waarde van meer dan 20.000 euro.

"Ik dacht niet na over de gevolgen en wilde gewoon geld verdienen" Verdachte P. (23)

Waarom A. zoveel dure spullen had en hoe hij die heeft aangeschaft, wilde hij niet zeggen. Hij beriep zich vandaag op zijn zwijgrecht, net als de meeste andere verdachten. Eerder gaf A. aan in een hotel te verblijven, omdat hij zich thuis niet veilig voelde omdat er het een en ander was gebeurd. Maar ook over dit feit wilde hij nu niets (meer) verklaren. De enige die wel iets heeft verklaard, is de nu 23-jarige P. Hij had eerder al gezegd spijt te hebben van wat hij heeft gedaan. P. gaf aan open te staan voor een excuusgesprek. "Als de slachtoffers het niet erg vinden of het ze niet raakt." Waarom hij heeft gedaan, wat hij heeft gedaan? "Ik dacht niet na over de gevolgen en wilde gewoon geld verdienen." Listig De officier van justitie vindt dat de verdachten 'geraffineerd en listig' te werk zijn gegaan. "Ze hebben een spoor van vernieling aangericht en hebben mensen lelijk om de tuin geleid die daardoor hun geld kwijt zijn geraakt." Soms bleef nog slechts een paar euro over op de rekeningen. "Maar er is niet alleen sprake van financiële schade. Er is ook veel boosheid, verdriet en angst bij de oude en kwetsbare slachtoffers, van wie drie inmiddels zijn overleden."