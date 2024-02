Explosie door mogelijk zwaar vuurwerk bij woning Medemblik

Bij een woning in Medemblik is er dinsdagavond een explosie geweest, meldt de politie. Door de knal, vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk, sneuvelde een raam. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar twee verdachten.

De explosie deed zich rond 20.05 uur voor bij de woning aan de Lichtewaterlaan in Medemblik. Toegesnelde politieagenten zagen dat een explosief, vermoedelijk zwaar vuurwerk, in de voortuin tot ontploffing was gekomen. Het raam van de woonkamer sneuvelde als gevolg van deze klap. Er raakte niemand gewond.

Na de knal renden twee verdachten weg in de richting van de Korte Brake. Zij zijn nog niet gevonden.

In verband met het onderzoek doet de recherche een oproep aan getuigen om zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden die zijn gemaakt in het gebied rond de Lichtewaterlaan.