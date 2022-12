Explosie en brand zorgen voor flinke schade aan pizzeria in Medemblik

De entree van een pizzeria in Medemblik is vannacht flink beschadigd door een explosie en een daaropvolgende brand. Het gaat om Pizzeria Milano aan de Nieuwstraat. Er raakte niemand gewond.

Het is nog niet duidelijk om wat voor soort explosief er afging en of het om een gerichte actie gaat, laat een woordvoerder van de politie weten. "Het explosief lag wel specifiek voor een deur, en niet midden op straat. Maar we moeten het nog uitzoeken." De overburen, Vishandel Dean Karhof, hebben niks gemerkt van de explosie en zien ook geen reden om te denken dat het om een gerichte actie zou gaan.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

