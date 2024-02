'Super Sepp' (8) zamelt geld in voor Prinses Maxima Centrum: "We willen graag iets teruggeven"

De 8-jarige 'Super Sepp' uit Spaarndam, die eind vorig jaar kankervrij werd verklaard, gaat geld inzamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Dat doet hij samen met de 'Sponsorloper' Jeroen van Veen. 'Super Sepp' gaat op de fiets, terwijl Jeroen hardloopt.

'Super Sepp' tijdens zijn laatste behandeling (links) en hoe hij er nu uit ziet (rechts) - Foto: foto: Kim van der Lught

Op vrijdag 16 februari 2024 gaan Super Sepp en sponsorloper Jeroen van Veen fietsen en hardlopen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum (PMC) in Utrecht. Sepp kreeg in januari 2023 de diagnose lymfeklierkanker. "Onze wereld stond even stil", vertelt zijn moeder Kim. Na een stamceltransplantatie werd Sepp op 28 december 2023 'schoon' verklaard. De opluchting is enorm, maar Sepp moet nog wel herstellen van de behandelingen. Jeroen, ook bekend als de 'Sponsorloper' op Instagram, rent al bijna een jaar elke dag 10 kilometer om geld in te zamelen voor het PMC. Zijn missie komt voort uit het verlies van zijn zoontje Kasper, die op 4-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. Via het PMC kwamen Sepp en zijn familieleden in contact met Jeroen. "Ze hebben onze Sepp daar zo goed geholpen, daar willen we iets voor teruggeven," zegt Kim, de moeder van Sepp.





"Toen we de diagnose kanker hoorde, stond de wereld even stil." - Kim van der Lugt, moeder van Sepp

Positieve energie In de zomer van 2023 heeft 'team Super Sepp' al meegedaan aan de Kikathlon, waarmee ruim 28.000 euro is opgehaald. Kim: "Dat vond Sepp fantastisch. Hij leefde op dat moment echt op en wilde het liefst meedoen." Van het ingezamelde bedrag is er nog geld over, en dat gebruikt de familie graag om Jeroens sponsoractie te steunen. Maar meer geld is altijd welkom, daarom gaan Sepp en Jeroen vrijdag de uitdaging samen aan.

"Het steunen van zijn actie voelt als het doorgeven van de fakkel." - Kim van der Lugt, moeder van Sepp

Samen sterk Het doel van Jeroen van Veen was om 10.000 euro in te zamelen, maar inmiddels staat de teller al op één miljoen. "Het steunen van zijn actie voelt als het doorgeven van de fakkel," aldus moeder Kim. "Vrijdag gaat Jeroen hardlopen en onze 'Super Sepp' gaat mee met de fiets. Hij is jammer genoeg nog niet fit genoeg om hard te lopen, maar de wilskracht om ervoor te gaan heeft hij zeker wel."