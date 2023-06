Team Super Sepp uit IJmuiden haalt met Kikathlon ruim 28.000 euro op voor 8-jarige Sepp en Kika

"We zijn aan alle kanten benaderd door mensen voor hulp. Dat is zo mooi, de samenhorigheid in IJmuiden is hartverwarmend. Iedereen leeft ook mee, want veel mensen kennen het gezin van Sepp direct of indirect. Iedereen wil echt zijn steentje bijdragen.”

De Kikathlon is één achtste triathlon: 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en dan nog vijf kilometer hardlopen. Dus moest er flink getraind worden. En dat bracht het nodige teweeg. “Je krijgt dan allerlei dingen aangereikt”, vertelt Mireille. “Voor het zwemmen hebben we iemand gehad voor de training, zwembad De Herenduinen mochten we gratis gebruiken om te zwemmen. En dan was er nog iemand die ons gratis bootcamp gaf."

En na twaalf weken trainen was het zondag dan zover. Mireille: “Het was een hele emotionele dag, maar je weet waar je het voor doet. Het was best pittig in die hitte. Maar we zijn allemaal over de finish gekomen, allemaal voor Sepp. Dan is voor ons een dag kapot gaan niks.” En met succes. De teller van de actie staat nu op 28.487 euro. En daarmee waren ze het best scorende team van de Kikathlon.

Stokje overnemen

Ralph, de vader van Sepp, vindt het geweldig dat ze dit doen. “We zijn er ontzettend van onder de indruk en het geeft ook afleiding. Maar tegelijk is het ook een soort van het stokje overnemen van degene voor ons. Sepp profiteert van dit soort acties uit het verleden. Wij hopen zo bij te dragen aan de situatie van kinderen in de toekomst.”

Momenteel verblijft Sepp met zijn ouders in het Prinses Maxima Centrum (PMC) in Utrecht voor een nieuwe dosis chemo en immuuntherapie, waardoor hij gisteren te ziek was om veel mee te krijgen van de Kikathlon. Maar hij is wel supertrots op zijn ‘ooms en tantes zonder familieband’. “Sepp vindt het supermooi”, vertelt zijn vader vanuit het PMC.

Slap koord

Het PMC, een plek waar de familie de laatste zes maanden vaker te vinden was dan hun lief is. In januari kreeg het gezin te horen dat Sepp ernstig ziek is en het duurde tot mei voordat er wat positief nieuws kwam. "Het blijft echt een slap koord waar we op balanceren. Tot mei was er geen reactie op chemo’s, maar in mei hadden we eindelijk een beetje succes. Het percentage foute cellen in zijn beenmerg was gedaald tot 0,5 procent. Het moet naar 0,01 %, voordat hij zich kwalificeert voor een stamceltransplantatie. Daar werken we heel hard aan."

Volgens Ralph had dat niet gekund zonder dit soort acties als de Kikathlon. "We zijn zo onder de indruk van het PMC en van Kika. Wat we hier meemaken is de top of the bill van kinderoncologie. Dat was niet mogelijk geweest zonder dit soort acties en giften uit het verleden. Maar het kan nog allemaal veel mooier en beter en gespecialiseerder. En daar hopen wij natuurlijk met het team een steentje aan bij te dragen."

"Het team heeft nu boven 28.000, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat. Het is te gek, maar we zijn er nog lang niet, want de kosten voor studies en het PMC zijn enorm. Het team is ontzettend gemotiveerd om het bedrag nog verder te verhogen."

Doneren kan nog de komende maand. Wilt u ook een steentje bijdragen, klik hier.