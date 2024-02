Vroege lente: ongebruikelijk hoge temperaturen verwacht

De oceaan aan de Noordwestkust van Afrika is ongebruikelijk warm voor deze tijd van het jaar. De hoge oceaantemperatuur, in combinatie met een zuidwesten wind, zorgt daarom ook bij ons voor bijzonder warme dagen in februari.

Donderdag

Het is volgens Visser niet gebruikelijk dat we in deze tijd van het jaar al zo warm is, maar toch kan het morgen wel 15 tot 16 graden worden. In het weekend zullen de temperaturen iets dalen, maar het blijft rond de negen à tien graden hangen. Wel kan het vanaf morgenmiddag weer flink gaan regenen.

Zijn we al vroeg begonnen met het voorjaar? In Ankeveen vloog afgelopen weekend de eerste hommelkoningin van het jaar al rond. Het lijkt er dus op dat we het voorjaarsseizoen tegemoet gaan.