De eerste hommelkoningin van het jaar gespot in Ankeveen

De eerste hommel van het jaar betekent dat het voorjaar er aan komt. Dieren hebben geen weersatelliet nodig om te weten wanneer de kust veilig is en er voorlopig geen vorst aankomt. In Ankeveen vloog afgelopen weekend de eerste hommelkoningin van het jaar. Het leek erop dat ze speciaal even een groet kwam brengen aan onze NH Nieuwsauto. In werkelijkheid is deze hommel op zoek naar een plek om haar volk ter wereld te brengen.

Eerste hommel gespot - NH Nieuws

Hommels zijn, net als bijen, insecten die in een kolonie leven. Niet met zovelen als de honingbij, maar soms met enkele individuen, soms met enige tientallen; het hangt van de soort af. Er leven in Nederland zo'n dertig soorten hommels. Je hebt onder andere aardhommels, heidehommels, boomhommels, tuinhommels en akkerhommels. Hommels kunnen al vliegen als andere bijensoorten nog in winterslaap zijn omdat ze een bontjas aan hebben. De dichte beharing maakt dat hommels zo vroeg in het voorjaar al op pad zijn. laat in je tuin langs de rand en in hoekjes snoeiafval liggen, daar maken ze graag een nestje in. Ze doen geen vlieg kwaad en bestuiven bloemen en bomen. Hommel ze!