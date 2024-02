Dorpscast van Broekers gigantisch in beeld op Times Square

Voor een paar seconden was de Dorpscast van Broek in Waterland wereldberoemd. De podcast van drie Broekers stond namelijk ineens op een gigantisch billboard op Times Square in New York. NH Radio sprak met één van de makers, Okke Wiarda. "Het was voor ons ook even schrikken", vertelt Okke.

"Het is een uit de hand gelopen grap", zegt Okke Wiarda over de Dorpscast van Broek in Waterland. Okke Wiarda, Liesbeth Zwarter en Aart van Eldik bespreken wekelijks het wel en wee van hun geliefde dorp Broek in Waterland.



Van Sinterklaas tot een mogelijke doorgang onder het dorp door, het drietal bespreekt alles. Okke: "Inmiddels zijn wij de schaamte voorbij en durven we allerlei onderwerpen wel te benoemen in de dorpscast."

Even wereldberoemd

En de Broekers doen het niet voor niks. "Inmiddels zijn er 10.000 mensen die naar onze dorpscast luisteren", zegt Okke enthousiast. En daar kunnen nu ook alle toeristen op Times Square bij opgeteld worden. "We zijn twintig seconde wereldberoemd geweest." en dat was voor de drie 'ook even schrikken'.



Eén van de luisteraars heeft dit geregeld. Okke: "Wij dachten natuurlijk eerst dat het ultieme photoshop was." Maar de drie hingen echt levensgroot op een billboard. Toch gaan de makers niet naast hun schoenen lopen en blijven met beide benen op de grond de verhalen uit het dorp verder vertellen.