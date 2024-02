Purmerendse wethouder Rotgans wilde wet omzeilen door appjes te wissen, raad wil extra debat

De gehele Purmerendse gemeenteraad wil een extra debat over de 'appjesgate' rond wethouder Harry Rotgans. Afgelopen week werd bekend dat de wethouder in een mailwisseling met een ambtenaar van het Rijk aangaf zijn appgeschiedenis over het opvangen van Oekraïners te willen verwijderen. 'Gelet op de Woo' schreef hij erbij, doelend op de Wet open overheid waarmee de appjes openbaar kunnen worden.

Rotgans bracht vrijdag een memo uit waarin hij verklaarde spijt te hebben van die opmerking en dat er uiteindelijk niets is gewist. "Allereerst wil ik via deze memo benadrukken dat ik afstand neem van mijn opmerking in mijn mail over verwijderen van berichten en dat ik daar mijn welgemeende excuses voor aanbied. Een opmerking die ik - hoewel wellicht menselijk verklaarbaar - nooit had mogen maken", schreef hij.

De aanleiding Op 30 november afgelopen jaar wordt duidelijk dat het Rijk niet wil meebetalen aan de opvang van 500 tot 1.500 Oekraïense vluchtelingen in Purmerend. De ingediende businesscase van de gemeente wordt afgewezen. Commissielid Marcel Tang (PVV) vraagt Rotgans op 6 december om meer informatie rond die afwijzing. Eén van de vragen is of de wethouder alle correspondentie tussen hem en het Rijk openbaar wil maken. In de documenten die openbaar zijn gemaakt is op pagina 8 het volgende te lezen: "Gelet op de Woo (Wet open overheid, red.) verwijder ik onze appwisseling aan het eind van de avond. Laat s.v.p. even weten als je dit gelezen hebt". Nog geen uur later krijgt hij reactie. Onderaan de mail is te lezen: "PS, mijn richtlijnen staan verwijdering mails overigens niet toe."

De raad schrijft in een brief: "Hierover willen we het gesprek aangaan: overheidsinformatie is immers van ons allemaal en is essentieel voor het functioneren van het

openbaar bestuur." Argwaan "Je zag dat bij het proces rond de Oekraïne-opvang veel inwoners argwaan kregen omdat alles onder geheimhouding werd besproken", zegt fractievoorzitter Jordi Albers van Gemeentebelangen Purmerend. "Het stoort mij dat de wethouder daar niet van heeft geleerd en probeert dingen actief geheim te houden. Dat is wat je doet als je berichten wil verwijderen." Fractievoorzitter Mark Intres van de lokale D66 denkt daar hetzelfde over. "En nu horen inwoners dat de wethouder de intentie had om berichten te wissen. Dat vergroot het wantrouwen alleen maar."

"Wat ons betreft is het einde verhaal en moet hij weg" Commissielid PVV Marcel Tang

De PVV vindt net als Gemeentebelangen Purmerend en de VVD dat Rotgans zou moeten opstappen. "Dit kan niet", zegt commissielid Marcel Tang. "Er is te veel gebeurd en nu dit weer." Hij denkt niet dat zijn partij overtuigd kan worden, ook als Rotgans met een erg goed verhaal komt bij de vergadering. "Wat ons betreft is het einde verhaal en moet hij weg." D66 gaat nog niet zover, zegt Intres, hij wil de extra raadsvergadering afwachten. "Het wordt een gesprek niet eens zozeer met de wethouder zelf, maar meer een gesprek tussen de fracties onderling: hebben wij nog vertrouwen in de transparantie van deze wethouder?" Tekst loopt hieronder door.

In het verzoek om een extra raadsvergadering vragen de indieners om het debat zo snel mogelijk te houden. Naar verwachting wordt dat pas na de voorjaarsvakantie. NH heeft Harry Rotgans om een reactie gevraagd, maar hij weigert vragen te beantwoorden en verwijst naar zijn eerdere memo aan de raad. "Op dit moment is er nog niets bekend over een extra debat", schrijft zijn woordvoerder. "Wanneer hiertoe wel besloten zou worden dan legt wethouder Rotgans verantwoording af aan de raad."

