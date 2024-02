Bus in brand bij Monnickendam, weg in beide richtingen afgesloten

De N247 richting Amsterdam is afgezet vanwege een bus die flink in brand staat. Er is naast vuur ook veel rookontwikkeling. De inzittenden zijn volgens de woordvoerder van busmaatschappij EBS ongedeerd.

De brand woedt in een bus van openbaar vervoerbedrijf EBS. Volgens woordvoerder Jasper Vermeer van EBS is er geen ontploffingsgevaar. De brandweer was volgens Vermeer snel aanwezig bij de brand.



De brandweer is op dit moment nog aan het blussen. Vooral de rook is voor de voorbij rijdende automobilisten te zien. Door de brand en het water dat nodig is om de brand te blussen is de weg N247 ter hoogte van Monnickendam richting Amsterdam en andersom afgezet.