Bakkerij Braas in Obdam binnen paar dagen na brand weer operationeel: "Ongekende inzet!"

Bakkerij Braas in Obdam, waar afgelopen zondag brand was uitgebroken, is weer volledig operationeel. Dat laat mededirecteur Bart Smit weten die hierbij de inzet van zijn personeel, partners en de hulpdiensten prijst. "Er werd gedacht dat het herstel een paar weken zou duren, maar dat zijn een paar dagen geworden."

Foto: Brood- en banketbakkerij Braas/Bart Smit

Afgelopen zondagochtend brak er brand uit bij bakkerij Braas in Obdam. Dit gebeurde in een afgesloten ruimte, waar een elektrische installatie stond. Van deze ruimte is niets meer over, vertelt mededirecteur Bart Smit. Hoe de brand heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

"Omdat we 24/7 operationeel zijn, heeft een teamleider de brand snel opgemerkt omdat er sprake was van rookontwikkeling", blikt hij terug. "Vijftien medewerkers die toen in het pand aanwezig waren, zijn veilig naar buiten gebracht en vanwege de kou bij iemand thuis opgevangen." Meerdere eenheden werden opgeroepen om het vuur te blussen. De brand was aan het eind van de ochtend onder controle. Er vielen geen gewonden.

Schoonmaakteams zijn druk bezig om de muren van nieuwe verf te voorzien - Foto: Brood- en banketbakkerij Braas/Bart Smit

Een sprinklerinstallatie heeft ervoor gezorgd dat het vuur zich niet kon verspreiden. En omdat er wel sprake was van rookontwikkeling en roetschade, heeft de bakkerij alle producten uit deze ruimtes moeten afkeuren en weggooien. "We nemen daarin het zekere voor het onzekere, zonder enig risico."

Flinke impact op personeel

De brand heeft een flinke impact gemaakt op het personeel. "De eerste momenten leg je je toe op het ontruimen en veilig stellen van de medewerkers. Daarna is er sprake van een stuk onzekerheid, want wat er achter de muren gebeurt bij het blussen zie en weet je niet. Later ga je je pas realiseren dat het ook heel anders had kunnen aflopen als de rook later zou zijn ontdekt."

Hij is blij met de steun die zij in de afgelopen dagen hebben gekregen. "Vanaf het allereerste moment zijn we gesterkt door familie, vrienden, medewerkers en oud-medewerkers", blikt hij terug. "Mensen vanuit het hele land hebben ons gesteund, zowel door fysiek aanwezig te zijn als door ons sterkte te wensen. Daarin voelen we ons ongelooflijk gesterkt. Die aanwezigheid en inzet is fantastisch."

Wel moest de gehele productie en voorraad die ten tijde van de brand in het pand lagen, vernietigd worden. Maar de bakkerij hoefde geen klanten teleur te stellen, benadrukt Smit. "Onze partners hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat onze afspraken en leveringen geen dag in gevaar kwamen. Dat is echt gaaf om te zien."

Volledig operationeel

De afgelopen dagen is er hard gewerkt om de bakkerij weer operationeel te krijgen. "Door de dubbele systemen hebben we meerdere stroomvoorzieningen. Daarbij zijn de ploegendiensten aan de slag gegaan om alles schoon te krijgen."

Alle vijf productielijnen zijn weer in gebruik - Foto: Brood- en banketbakkerij Braas/Bart Smit

Dankzij de inzet konden drie van de vijf productielijnen op maandag al heropend worden. En ook gisteren ging de laatste lijn in gebruik. De kantoorruimtes die rookschade hebben, zijn verplaatst naar een nieuw gedeelte van het pand.

Smit: "Ze hadden eerst gezegd dat we moesten rekenen op een paar weken tot maanden, maar het zijn een paar dagen geworden. Het is echt ongekend wat we met z'n allen in die paar dagen voor elkaar hebben gekregen. En hoewel we niet willen onderschatten wat er gebeurd is, kijken we vooruit op een mooie toekomst. Die moed willen er in houden."