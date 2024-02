Buren overrompeld: steeds meer protest tegen komst luxe vakantiepark in Zandvoort

De plannen om familiecamping Sandevoerde om te toveren tot een luxe vakantiepark, blijven de gemoederen in Zandvoort bezig houden. Na fel verzet van de kampeerders, protesteren nu ook mensen uit de buurt tegen de bouw van 259 chalets op het terrein in de duinen.

Vastgoedbedrijf Kennemer Park BV heeft bewoners van de Zandvoortselaan en de Kennemerweg vorige week uitgelegd wat de toekomst is van het grasveld achter hun huis. Nu staan er alleen nog caravans, straks zijn er naast de bouw van vakantiewoningen ook plannen om een recreatieplas uit te graven. De buren voelen zich na de informatiesessie 'overrompeld' door de toekomstvisie die het vastgoedbedrijf op het terrein heeft losgelaten.

Overlast

De Zandvoorters vrezen ernstige overlast van auto's die straks eventueel naar en van het park rijden. Zeker op zomerse dagen is het nu al vaak aanschuiven geblazen voor auto's van en naar de badplaats. Om dan nog maar te zwijgen over de vraag waar al die auto's worden geparkeerd. Ook de ontsluiting van het nieuwe park is wat de omwonenden betreft onvoldoende geregeld. Tevens komen ze op voor het milieu, dat in hun ogen bovenmatig zal worden belast. Zo is hun stellige overtuiging dat het kwetsbare duingebied wordt aangetast. De in een luxe vakantiepark te transformeren camping Sandevoerde schuurt aan tegen beschermd Natura 2000-gebied.

In kannen en kruiken

De omwonenden waren vorige week massaal aanwezig bij een commissievergadering van de gemeente Zandvoort. Ze hebben het gevoel dat ze er in zijn 'gerommeld'. Kennemer Park BV heeft ze het gevoel gegeven dat alles al in kannen en kruiken is. "Het lijkt er erop alsof wij niets meer te zeggen hebben over wat er in onze eigen achtertuin gebeurt", aldus Anna Hazewindus, die er vlakbij woont. "We voelen ons buitengesloten."