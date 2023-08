Recreanten Zandvoortse camping Sandevoerde mogen blijven van de rechter

De nieuwe eigenaar van camping Sandevoerde in Zandvoort heeft de huurcontracten met de vaste recreanten ten onrechte opgezegd. De 120 recreanten met een stacaravan hoeven hun vaste plek op de camping daarom niet te ontruimen. Dat heeft kantonrechter in Haarlem zojuist bepaald.

De exploitant, Kennemer Park, zegde de huur in november 2020 op. De vaste kampeerders kregen toen te horen dat ze hun plek in maart volgend jaar moesten verlaten. De exploitant wil op het terrein 250 luxe chalets bouwen.

Vergunning

Kennemer Park presenteerde plannen, waaruit zou blijken dat er geen bouwvergunning nodig was voor de vakantiewoningen. De exploitant voerde aan dat de woningen lager dan vier meter zouden worden en dat er niet dieper dan 40 centimeter zou worden gegraven voor de funderingen.

De recreanten voerden in een eerdere rechtszaak al aan dat er wel degelijk vergunningen nodig zijn en dat het opzeggen van de huur niet rechtsgeldig was. Ze kregen toen ook gelijk van de kantonrechter, waarna Kennemer Park een tweede poging deed de huur op te zeggen. Ook die tweede opzegging is niet rechtsgeldig, zegt de rechter nu.

Ook de gemeente Zandvoort lijkt van mening te zijn dat er vergunningen nodig zijn. Voorbereidende werkzaamheden door Kennemer Park werden eerder al op last van de gemeente stilgelegd.