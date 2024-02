Gedicht 'Boerenhartzeer' van Miriam beschrijft het verdriet van veel boeren

Miriam Kruiswijk is een boerin uit de Beemster. Ze teelt samen met haar man verse knoflook en heeft een veehouderij. Naar aanleiding van de boerenprotesten schreef ze het gedicht 'Boerenhartzeer'. Het is geplaatst op de facebookpagina van 'Boeren in actie Noord-Holland' en krijgt enorm veel bijval. "Ik heb alleen maar positieve reacties gehad", vertelt Miriam.

"Zovelen die dit zo voelen. Machteloos starend naar zwaailampen op de snelweg", schrijft Sylvia in een reactie op het gedicht. "Ook wat willen doen, het onrecht uitschreeuwen. Maar in stilte tranen doorslikken. Want wat helpt wel? We weten het niet meer ..." Ook velen anderen laten weten geraakt te zijn door het gedicht.

Miriam wil met haar gedicht laten zien dat er meer is dan wat er in media komt. "De agressie. Van boeren die banden in de fik steken. Maar zijn er ook veel boeren die hun verdriet in stilte ondergaan." Ze benadrukt dat ze absoluut geen politiek statement wil afleggen.

Boerenhartzeer

Zij is niet van de weg blokkeren

niet van vandalisme

of ministers te shockeren

Maar zij huilt

Ze huilt met grote halen

regels plichten

ze kan ze niet betalen

Ze huilt met grote snikken

de overheid

laat haar stikken

Een toekomst wel of niet

moet ze door of gaat ze stoppen

onzekerheid en verdriet

Moet dit, moet dat

wat mag niet

hoe moet wat?

Te weinig te veel

Te vroeg te laat

de overheid

maakt haar kwaad

stikstof, water, mest

voor eeuwig weggepest

Maar ze blijft een boerenmeid

met of zonder

voor nu en voor altijd