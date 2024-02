Treinverkeer rond Schiphol weer opgestart na grote storing

Het treinverkeer rond Schiphol is vanmorgen rond 5.30 uur weer opgestart, nadat het gisteravond plat kwam te liggen door een defecte bovenleiding. Daarmee lijken er geen problemen meer te zijn in de ochtendspits.

Volgens NH-verslaggever Boanna Pieterse was de sfeer onder de reizigers ondanks de storing gemoedelijk.

