Hele avond en nacht geen treinverkeer van en naar Schiphol vanwege defecte bovenleiding

De grote hal bij station Schiphol Airport en de bushaltes vullen zich langzaam met gestrande reizigers. De storing begon rond 21.00 uur vanavond.

De NS laat weten de dienstregeling te hebben aangepast. Reizigers moeten rekening houden met zeker een uur extra reistijd.

Sfeer gemoedelijk

De sfeer op het station is volgens NH-verslaggever Boanna Pieterse gemoedelijk. Zo roept een man dat hij naar Schiedam rijdt en nog twee plekjes in zijn auto heeft. Een vrouw die net geland is uit Thailand moet naar Breukelen en besluit een taxi naar station Bijlmer Arena te pakken. Vanaf daar hoopt ze per trein haar weg te kunnen vervolgen.

NS-personeel is aanwezig om de gestrande reizigers te woord te staan.