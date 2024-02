Treinverkeer rond Schiphol weer hervat na aanrijding

Het treinverkeer van en naar Schiphol lag vanmiddag grotendeels stil in verband met een aanrijding. Er reden geen intercity's langs het station en veel minder sprinters.

