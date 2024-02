Wijdemeren krijgt een naaktstrand: veel vraag van gasten homocamping

Wijdemeren krijgt er een naaktstrand. Een deel van het populaire recreatiegebied De Strook is daarvoor aangewezen. Het naakstrand komt er op verzoek van Wim Steman en Peter van der Rijdt van gaycamping Holland Men Camp en kwekerij Andromeda. Dat er een nudistenstrandje komt is te danken aan de Wijdemeerse raad, die het college van burgemeester en wethouders terugfloot.

Opvallend is dat de gemeenteraad voorstander is van een openbaar naaktstrand. Dat zien de politieke partijen als een nieuwe vorm van recreatie. Dat past goed bij Wijdemeren, want met de Plassen is dit een recreatieve gemeente bij uitstek.

"Daar ligt meteen een mooie kans voor onze gemeente, want Wijdemeren biedt nu niets. Uit cijfers blijkt dat 14 procent van de Nederlanders ongekleed wil recreëren. Daar is weinig voor nodig: een bepaalde mate van beschutting en een strook grond. In dit geval gaat het om een klein deel van De Strook, namelijk 7 procent", vertelde Steman verder.

Maar de twee Maarsseveense strandjes zijn op zomerse dagen overvol, zo blijkt. Het is hutje-mutje liggen of de bezoekers halen het strand niet eens, omdat hij of zij rechtsomkeert terug moeten met de auto omdat het er te druk is.

"Wij merken van onze campinggasten maar ook elders dat er behoefte is aan een naaktstrand in Wijdemeren", zei Steman dinsdagavond tegen de Wijdemeerse politiek. Wie nu naar een naaktstrandje wil, moet naar Stichtse Vecht.

"Ik weet niet of bekrompen het juiste woord is, maar ik krijg wel een allergische reactie van de beantwoording van het college"

Dat burgemeester en wethouders liever geen naaktstrand zien komen, verbaast niet alleen de twee initiatiefnemers maar eigenlijk ook bijna de hele raad. De argumenten die verantwoordelijk wethouder Els Kruijt aandroeg, veegden de partijen allemaal van tafel. "Ik weet niet of bekrompen het juiste woord is, maar ik krijg wel een allergische reactie van de beantwoording", sprak CDA-fractievoorzitter Rosalie van Rijn.

Ongewenste activiteiten

De Wijdemeerse bestuurders zouden zich te veel hebben laten leiden door de verhalen uit Stichtse Vecht. Hun ervaring is dat er op en rond de Maarsseveense strandjes heel veel inzet nodig is van handhavers. Handhavers zouden zowat overuren draaien vanwege de vele overlast. Voor- en tegenstanders van een naaktstrand zouden geregeld met elkaar in de clinch liggen en daarnaast zouden er vaak 'ongewenste activiteiten' plaatsvinden.

Allemaal drogredenen, zo vindt de gemeenteraad. De Strook is niet te vergelijken met de strandjes in Stichtse Vecht. Het Wijdemeerse strand ligt totaal niet afgelegen, zoals dat bij de buurgemeente wel het geval is.

Veel handhavers

Daar komt bij dat de enorm vereiste inzet van handhavers totaal niet strookt met de ervaringen van de bezoekers van de naaktstranden. "Ik heb daar nog nooit een handhaver gezien", liet Steman bijvoorbeeld weten. Daarnaast slikten de politici het eveneens niet dat er honderden uren van handhavers nodig zijn om bezoekers van naaktstranden in toom te moeten houden. Die inzet is veel meer nodig voor mensen die te hard varen met een boot of voor strandbezoekers die voor overlast zorgen door overmatig alcoholgebruik of het luisteren van keiharde muziek.

Nee, de Wijdemeerse raad ging niet mee in het eenzijdige verhaal van het college en de vrees voor allerlei excessen. Vrijwel direct kwam de oproep vanuit de politiek om het gewoon te gaan doen. Dat kan via een proefperiode van één of twee jaar. Volgende week zal de raad zeer waarschijnlijk een voorstel aannemen waarin de politiek ja zegt tegen een naaktstrand op De Strook.

Voor Kruijt betekent dat zij met een ander verhaal terug moet naar het Plassenschap, de eigenaar van dit stuk grond en eveneens tegenstander van een naaktstrand. "Ik weet niet hoe daar gereageerd wordt als ik daar met een aangepast voorstel terugkom", zei ze. Daar hadden bijna alle politieke partijen geen boodschap aan. Zij vinden een openbaar naaktstrand een welkome aanvulling voor de gemeente.