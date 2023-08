Opvolger gevonden voor Loosdrechtse kwekerij: "Ik ben alleen niet gay"

De lange zoektocht van Loosdrechtse kwekers Wim en Peter is ten einde. Voor hun snijgroenkwekerij zochten ze een opvolger en die is inmiddels gevonden. "We zochten eigenlijk iemand die gay was, zodat later ook onze gaycamping overgenomen kon worden. Maar de camping is eigenlijk onze hobby, dus dat kan voorlopig nog wel onze hobby blijven", vertelt eigenaar Wim Steman.