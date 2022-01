Loosdrechtse kwekers op zoek naar opvolger: "Een gay-man graag"

"Het kan zomaar een moeilijke zoektocht worden", met die tekst nodigen Wim Steman en Peter van de Rijdt NH Nieuws uit om een handje te helpen. "We maken het met onze eis niet gemakkelijk, maar voor onze gay-camping is het heel belangrijk." Ze hopen namelijk iemand te vinden die zich ook op hun camping helemaal thuis voelt.

Naast de goedlopende kwekerij - 'we zijn in ons vak marktleider in West-Europa' - ligt namelijk hun camping 'Holland Men Camp'. 's Zomers staat het daar vol met uitsluitend mannelijke bezoekers. "We doen dat met zoveel plezier", vertelt Wim. "Daar willen we nog veel meer tijd in stoppen."

Langzaam afbouwen

Dat is dan ook precies de reden dat er nu gezocht gaat worden naar een opvolger voor de kwekerij. "Nou ik ben nu 61 en we willen langzaam gaan afbouwen", vertelt Peter. "Deze plek is ons te dierbaar om dit te verwaarlozen", sluit Wim aan.