In de regen als naturist op de camping: "Paar diehards altijd in de blote kont"

De weersvoorspelling voor dit weekend is nat, natter, natst, maar dat mag de pret op veel campings niet drukken. Zo ook op Holland Men Camp, een camping alleen voor mannen, waar je ook nog naakt mag recreëren. "Regen, ach, ach, ach, er valt af en toe een bui en je moet je momenten pakken als je ze pakken kan", aldus campingeigenaar Wim Steman.

"Er is hier veel gezelligheid op de camping, de mensen drinken een bakje koffie of een wijntje samen en ze kunnen ook nog schuilen in de oranjerie", vertelt man van Wim en mede-eigenaar Peter van de Rijdt.

Als gast mag je ervoor kiezen om naturalistisch je zomer door te gaan, maar met dit weer doet niet iedereen dat. "Je hebt een paar diehards die werkelijk per se altijd in hun blote kont moeten zijn, maar de meeste mensen gaan in de zon liggen en trekken dan hun broekje uit. Ieder naar z'n eigen voorkeur."