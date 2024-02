Toch niet gevlogen: stoer buurmeisje vangt balispreeuw van Roy

De vogel leek ongrijpbaar. Dagenlang negeerde de tropische spreeuw Roys wanhopige lokroepen en liet zich niet vangen met zijn net. Maar gisteren was het dan eindelijk zo ver. "Hij was onder een overkapping van een van de buren gevlogen en zat achter een stoel", begint Roy de spannende anekdote.

Kwakelaars die de vogel spotten hielden Roy via een Facebook-groep voor bewoners op de hoogte. "Eerst was hij aan de overkant van de Ringvaart gezien, dus ging ik daar zoeken. Uiteindelijk vloog hij weer terug naar mijn kant van de Ringvaart", vertelt hij aan NH.

Een buurmeisje zag de vogel zitten en zag haar kans schoon. Ze besloot geen seconde te verspillen aan het halen van een net of emmer en wachtte gespannen af wat de vogel zou gaan doen. "Toen hij omhoog vloog, ving ze hem met haar blote handen", zegt Roy dolgelukkig.

Blij vrouwtje

Hij is niet de enige die blij is met de thuiskomst van de vogel. "Het vrouwtje ging gelijk fluiten." In de dagen dat haar wederhelft in de wijde wereld rondvloog, floot ze zich suf in de hoop dat hij haar hoorde.

Roy denkt dat de vogel niets heeft overgehouden aan zijn avontuur in de Kwakelse natuur. "Het lijkt erop dat hij insecten en wormen uit de grond heeft gepikt, dus gewoon heeft gegeten."

Ook Kwakelaars die de afgelopen dagen met Roy meeleefden en naar zijn vogel hebben uitgekeken reageren opgelucht. "Geniet maar weer van hem!", schrijft Sabina onder de update in de Facebook-groep.