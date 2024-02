Wanhopige zoektocht naar zeldzame balispreeuw

De Kwakelse Roy Loa is wanhopig op zoek naar zijn zeldzame balispreeuw. Het dier ontsnapte gisteren uit zijn volière, vanochtend werd hij nog verderop in de buurt gespot. Het is zaak dat de vogel snel gevonden wordt. "In het wild overleeft hij niet."

"Het is heel moeilijk, want hij kan overal zitten. Hij is nu al een kilometer van huis weg", zegt hij bezorgd. Roy hoopte eerst dat het 'popje' (vrouwtje) dat hij thuis heeft zitten het mannetje met haar roep zou lokken, "maar nu kan hij haar al niet meer horen." Radeloos zoekt Roy nu dus maar de Kwakelse straten af.

De man is een echte vogelliefhebber en houdt zijn diertjes altijd strak in de gaten. "Helaas is deze ontsnapt toen ik hem van de ene naar de andere kooi overzette. Ze zijn ontzettend snel", legt hij uit.

De balispreeuw is een zeldzame vogel die moeilijk verkrijgbaar is. Je hebt een vergunning nodig om het dier te mogen houden. In de natuur komen balispreeuwen alleen voor op het Indonesische eiland Bali. "Ik vind het extra leuk om ze te houden, omdat ik zelf ook uit Indonesië kom", vertelt Roy.

Hongerig

De vogelliefhebber maakt zich ernstig zorgen om zijn geliefde dier, omdat hij sinds gisteren al geen eten meer heeft gehad. Balivogels eten speciaal voer. "In het wild overleeft hij niet. Het is ook veel te koud voor zo'n tropische vogel."

Vogelexpert Luca Hermans van World of birds benadrukt ook dat de balispreeuw weinig overlevingskans heeft in de Nederlandse natuur. "Hij eet in het wild fruit en insecten, dus hij zal hier en daar wat insecten eten, maar het is belangrijk dat de vogel zo snel mogelijk wordt gevangen."

Onder de video met de lokroep van een balispreeuw lees je tips om de balispreeuw te vangen