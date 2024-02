Hoezo naar de Randstad? Werk zat in de Noordkop: "Je kunt alles doen wat je wilt"

"Ik denk dat er best veel mensen zijn die denken dat je na je studie nauwelijks in de Noordkop terecht kunt. Ik kan je verzekeren dat dat niet klopt", zegt wethouder Maarten Versluis van de gemeente Hollands Kroon. "Je kunt hier alles doen wat je wilt. Je hoeft zeker niet in de Randstad te zijn om een baan te vinden die past bij je studiekeuze."

De leerlingen worden met bussen tegelijk naar de Kampanje in Den Helder gebracht en stromen dan de Stadshal binnen waar tientallen bedrijven zich hebben opgesteld. "In de Noordkop hebben we een relatief hoge vergrijzing. En dat betekent dat we relatief minder mensen hebben om het werk te doen, terwijl er een enorme bult werk te verzetten is. Van de zorg tot de techniek en in heel veel andere branches.", legt Versluis uit.

Terug naar de Noordkop

Op de banenmarkt zijn naast bedrijven ook meteen opleidingen te vinden. Het moet de leerlingen in de regio op weg helpen richting een studiekeuze. "Op deze leeftijd ga je keuzes maken die voor de rest van je leven van belang zijn. Het gaat om jongeren van rond de 15 jaar. Ik denk daarom dat het niet te vroeg is en hoop dat er wat van vandaag bij ze blijft hangen. Dat ze een goede studiekeuze maken en dan na de studie weer terugkomen naar de Noordkop."