Scholen Noordkop in de rij voor techniekbeurs: "Volgend jaar naar twee dagen"

DEN HELDER - Vanuit de hele Noordkop komen kinderen vandaag snuffelen aan alle vormen van techniek: van oude ambachten tot de modernste high-tech. Het Promotie Evenement Techniek wordt voor de tweede keer gehouden, is groter dan afgelopen jaar en belooft nog verder te groeien.

"We hebben dit jaar scholen moeten afwijzen omdat er geen capaciteit meer is", zegt Michael van Alderwegen van Tech-Connect. "Ik heb echt het idee dat scholen en mensen bewust worden van de vraag naar techniek. Dus ik heb de hoop dat we volgend jaar naar een tweedaags evenement kunnen gaan."

Personeelstekort

Er is een schreeuwend tekort aan technisch personeel. "Nu kiest 1 op de 10 kinderen ervoor. Dat moeten er 5 op de 10 worden om de vraag vanuit het bedrijfsleven aan te kunnen", legt Alderwegen uit. "Dus we hebben echt werk te verzetten en dit evenement helpt daar in."

In hal 66 op Willemsoord gaan de kinderen na binnenkomst meteen aan de slag: ontwerpen maken op de computer, vogelhuisjes timmeren, de techniek gaat van ambacht naar cyber. "We bieden een heel breed programma aan. Het mooie is dat er 35 bedrijven uit de regio meedoen. Maar ook dat er veel ouders meekomen. Die horen het verhaal ook en hopelijk laten ze hun kind kiezen voor een opleiding in de techniek."