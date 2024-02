Elzenpropjes en mosseltjes: zo overleeft de natuur de winter

In de winter hebben veel dieren het zwaar, onder andere voedsel is lastiger te vinden. Gelukkig weten dieren waar ze hun voeding moeten zoeken: zaadjes in elzenpropjes of mosselen in de sloot. In Natuurgebied De Weelen in West-Friesland is het allemaal voorhanden als boswachter Leon Kelder ons meeneemt met de boot.