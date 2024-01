Steeds meer natuur op volkstuinen, juist door niets te doen

Waar vroeger kwistig met gif werd gespoten en ieder gevallen blaadje werd opgeharkt, mag nu de natuur veel meer haar gang gaan in volkstuinen. Zoals op Tuinpark Bickershof in Heemskerk, waar bestuurslid Louis van der Kolk zelfs orchideeën in zijn tuin heeft staan. "Geen idee hoe ze er zijn gekomen, ze waren er gewoon ineens!"

NNH 119 Tuinpark Bickershof - NH Nieuws

Bickershof is een tuinpark, dus er staan huisjes tussen de bomen en de struiken. "Je kan natuurlijk op je tuin groenten telen, maar het is niet een volkstuin waar het vooral om voedsel telen te doen is. Hier kom je voor je rust, zeg maar." Dat Louis zelf graag zijn groenten verbouwt is wel te zien aan de resten boerenkool en spruiten die nog boven de grond uit steken. Maar daarnaast heeft hij ook orchideeën staan. "Kijk dit zijn de uitgebloeide bloemen van vorig jaar. Hopelijk kleuren ze komend jaar mijn tuin weer roze." Tekst gaat verder na de foto

De uitgebloeide orchideeën van afgelopen jaar - Foto: NH Media/Stephan Roest

Om natuur te helpen hoef je eigenlijk niet ze veel te doen. "Je moet juist veel minder doen", zegt Louis, die ook natuurgids is. "Laat de gevallen bladeren gewoon de hele winter liggen waar dat kan." We lopen naar de rand van zijn tuin. "Kijk naar deze plek hark ik bladeren en snoeiafval. Allerlei beestjes vinden daarin voedsel en een plek om te overwinteren. Vogels komen daar weer op af om voedsel te zoeken." Een kale plek tussen de bladeren verraadt het werk van een merel. "Niets doen is voor natuur en biodiversiteit het beste, maar tegelijkertijd voor veel tuiniers het aller, aller moeilijkste." Tekst gaat verder na de foto

Een voedselzoekende merel heeft hier de bladeren aan de kant gegooid. - Foto: NH Media/Stephan Roest

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een zooitje is op Bickershof en dat de tuinders hier een stelletje luilakken zijn. "Het is nog best een klus om het natuurlijk te laten zonder dat de hele boel overwoekert wordt, want dat is ook niet de bedoeling. We onderhouden een ecologische zone, we hangen nestkastjes op, er is een bloemenweide voor bijen en dat doen we allemaal samen. Voor de natuur, maar natuurlijk ook voor onszelf. Zeg nou zelf, een tuin zonder vogels en zonder vlinders, daar is toch ook niks aan?", zegt Louis.

Een bankje met zoveel korstmossen is het bewijs dat er hard gewerkt wordt op Tuinpark Bickershof - Foto: NH Media/Stephan Roest