Distributiecentrum Picnic in Zaandam weer open na sluiting door muizenoverlast

Het distributiecentrum van online-supermarkt Picnic in Zaandam is vanaf vandaag weer geopend, vertelt een woordvoerder tegen persbureau ANP. Het werd vorige week gesloten, omdat er (sporen van) muizen waren aangetroffen. Maar na een 'grondige schoonmaakbeurt' mag het weer in gebruik worden genomen, aldus een verklaring van Picnic.

Bezorgwagentjes van online-supermarkt Picnic - Foto: ANP

"De locatie van 20.000 vierkante meter - even groot als vier voetbalvelden - werd vorige week volledig leeggehaald en gisteren opnieuw bevoorraad", wordt gemeld. Weinig overlast Klanten zouden niet veel last hebben gehad van de sluiting, doordat het leveren van de boodschappen is overgenomen door andere distributiecentra van Picnic. "In overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben we de interne regels aangescherpt om muizen in de toekomst buiten de deur te houden", aldus Picnic. "Alle kiertjes in het pand zijn dichtgekit, dus muizen maken geen enkele kans meer." Chief Mouse Officer Een medewerker van Picnic gaat nu ook speciaal waken voor de komst van nieuwe muizen. "Om elk risico uit te sluiten hebben we een CMO aangesteld, een Chief Mouse Officer", grapt het bedrijf.