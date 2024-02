Distributiecentrum online-supermarkt Picnic Zaandam gesloten door muizenoverlast

Het pand is tijdelijk gesloten omdat de muizenoverlast "een nogal onhygiënische situatie oplevert", aldus de woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het ongedierte werd ontdekt tijdens een inspectie. Muizen zijn incontinent, legt hij uit, wat betekent dat ze al lopend plassen, wat risico's voor de voedselveiligheid met zich meebrengt.

Het is niet duidelijk hoeveel muizen er precies rondlopen, maar de woordvoerder van de NVWA benadrukte dat een distributiecentrum niet zomaar wordt gesloten vanwege één enkele muis. "Er zijn aangebroken verpakkingen gevonden en (sporen van) muizen", aldus de woordvoerder. "Maar er is geen sprake van een grote muizenplaag", laat een woordvoerder weten.

Gaten en kieren dichten

Als de online-supermarkt weer wil leveren, dan moet er allereerst voor gezorgd worden dat alle muizen verdwijnen en niet terug kunnen komen. "Alle gaten en kieren moeten dus gedicht worden", aldus de NVWA.

Als dat is gebeurd, moeten alle producten die opgeslagen lagen worden bekeken. Eten zonder verpakking of met een 'doordringbare' verpakking, zoals karton, moet worden weggegooid. Voedsel dat bijvoorbeeld in glas of blik zit, hoeft niet weg, maar moet wel goed schoongemaakt worden.

Het hele pand van het distributiecentrum, zo'n 20.000 vierkante meter, moet ook grondig gereinigd worden. De NVWA komt daarna weer langs om te bekijken of de hygiëne weer in orde is. Pas dan mogen de kleine bezorgwagentjes van Picnic daar weer gevuld worden. Hoe lang dat duurt, is afhankelijk van hoe snel de online-supermarkt de boel schoon krijgt.

Schade

Hoeveel schade er precies is, kon Picnic niet zeggen. "Het gaat vooral om aantal producten die zal moeten worden weggegooid, die in de buurt van de plek van de muizensporen lagen."

Noord-Hollandse klanten van Picnic hoeven niet bang te zijn dat ze hun boodschappen niet meer geleverd krijgen. "Andere locaties van Picnic in bijvoorbeeld Utrecht nemen de werkzaamheden over."