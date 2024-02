Milka uit IJmuiden zamelt 20.000 euro in met verkoop tweedehandsboeken voor kankeronderzoek

Vlak voor de coronacrisis losbarstte, begon Milka met de verkoop van tweedehands boeken vanuit haar voortuin en via Facebook . De prijzen variëren van zo’n 50 cent tot aan een euro. Alleen veel begeerde boeken, zoals De Zeven Zussen bijvoorbeeld, verkoopt ze voor wat meer. Zo’n 20.000 boeken zijn door haar verkocht, schat ze zelf. “Ja, het is heel erg uit de hand gelopen. Maar ik doe het met liefde en plezier en je weet waar je het voor doet.”

Milka kreeg contact met Maarten via zijn vrouw Daisy, toen ze als deelnemer meedeed aan een onderdeel van de Elfstedentriatlon. Deze werd georganiseerd door de stichting van Maarten. “Ik liet hem weten de ultieme beloning te vinden, als hij een cheque persoonlijk in ontvangst zou nemen. Dat wilde hij wel doen. Zodoende kon ik hem een cheque van 1900 euro overhandigen."

Alle opbrengsten gaan naar de stichting van Maarten van der Weijden, de olympisch kampioen openwaterzwemmen die de Elfstedentocht zwom, en komen ten goede aan kankeronderzoek. "Mijn man is genezen van kanker, hij had Non-Hodgkin. Mijn schoonmoeder is overleden als gevolg van een hersentumor, dus ik draag graag mijn steentje bij aan Maartens foundation”, vertelde ze eerder aan NH.

Honderden uren werk

Maarten zelf was ook erg onder de indruk van Milka’s onderneming. “Hij was heel enthousiast, geïnteresseerd en belangstellend. Hij zei: 'Dat betekent dat je ook minstens zoveel boeken in je handen hebt gehad. Dat zijn volgens mij honderden uren werk'.” Het zijn er zelfs meer, want er gaan ook veel boeken, die niet meer verkoopbaar zijn, naar de oud papieractie van de voetbalvereniging.

Voorlopig is Milka nog niet van plan om te stoppen, maar het mag allemaal wel iets minder. “Ik ga het nu gewoon langzaam afbouwen. Zolang ik aanvoer van boeken krijg en ik voorraad heb, ga ik door en blijf ik geld storten naar de foundation.”