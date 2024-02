Voorzitter herdenkingscomité stapt op, omdat Huizen naam Prins Bernhardplein niet aanpast

De voorzitter van het Huizer 4 mei-comité stapt op nu de gemeente Huizen de naam van het Prins Bernhardplein niet wil wijzigen. Het verzetsmonument waar elk jaar de dodenherdenking is, staat op dat plein. Het voelt voor voorzitter Hein Hoffmann wrang dat het plein nog de naam draagt van iemand die lid is geweest van een nazipartij.

Het herdenkingsmonument aan het Prins Bernhardplein in Huizen - Foto: NH Media

Hein Hoffmann staat naar eigen zeggen nog steeds met zijn mond vol tanden als iemand hem vraagt waarom er in Huizen een plein is vernoemd naar iemand die vlak voor de oorlog lid was van de politieke partij van Adolf Hitler. De Huizer deed zelf ook een verzoek bij de gemeente om de naam van het Prins Bernhardplein te wijzigen en het bijvoorbeeld de naam van een lokale verzetsheld te geven, maar kreeg nul op het rekest.

Laf gedrag De scheidend voorzitter geeft aan niet boos te zijn, maar maakt zijn vertrek wel bekend met stevige bewoordingen. Zo noemt hij het optreden van de gemeente 'extreem slap' en 'lafjes'. "Ze wijzen naar de landelijke overheid. Die zou een onderzoek moeten starten naar wijlen prins Bernhard", legt hij uit. Maar dat heeft niets te maken met de naamswijziging van een 'lokaal pleintje', stelt Hoffmann. Daarnaast zegt de gemeente eigenlijk dat prins Bernhard 'ook veel goeds heeft gedaan', terwijl hij onder andere voor omkoping veroordeeld is. Als Huizen de naam van het plein dan echt niet wil veranderen, stelt de Huizer voor om een soort 'bijsluiter' bij het naambord te plaatsen. Daarop zou dan meer context over het verleden van prins Bernhard staan. Ook dat wil de gemeente niet, dus treedt Hoffmann na de herdenking van komend voorjaar af. Geen opvolger Hoffmann druipt dan wel enigszins teleurgesteld af, maar zegt wel 'dankbaar en trots' terug te kijken op zijn twaalf jaar als voorzitter van het herdenkingscomité. De Huizer benadrukt dat hij in zijn jaren goed en constructief heeft samengewerkt met de burgemeesters Hertog, Heldoorn en Meijer. Ook zegt de huidige voorzitter dat hij 'met een gerust hart zijn werkzaamheden overdraagt aan zijn opvolger'. Maar dat is nog wel een puntje: voorlopig is er nog geen opvolger gevonden. Vrijwilligers zijn schaars, zegt Hoffmann. Of de naam van het plein het zoeken naar een nieuwe voorzitter nog moeilijk maakt, is niet aan te geven.