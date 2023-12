Huizen wijzigt naam van Prins Bernhardplein niet: "Heeft onomkeerbare historische impact"

Het Prins Bernhardplein in Huizen krijgt geen andere naam. Burgemeester en wethouders vinden het niet aan hen om de naam van de in 2004 overleden prins uit het stratenboek te schrappen, nu blijkt dat hij lid is geweest van de NSDAP. Het is aan het kabinet om een besluit te nemen met een 'onomkeerbare historische impact', zo stellen de Huizer bestuurders.

Het herdenkingsmonument aan het Prins Bernhardplein in Huizen - Foto: NH Media

De discussie of Huizen de naam van het plein moet omdopen begon eind november. Inwoner Hein Hoffmann en voorzitter van het lokale 4 mei-comité vindt dat de gemeente voor een naamswijziging moet gaan. Toen hij insprak bij de politiek opperde hij het idee om het voortaan Plein 40-45 te gaan noemen of de straat te vernoemen naar een lokale verzetsheld. Nachtmerrie "Het is m’n grootste nachtmerrie. Na afloop van de dodenherdenking op 4 mei maakt iemand zich los uit het publiek en loopt naar me toe en vraagt: 'Hoe kan het dat het plein in Huizen, waarop we al jaren 99 oorlogsslachtoffers herdenken, nog altijd de naam draagt van prins Bernhard? Een man die recent definitief is ontmaskerd als leugenaar en nazi", zo liet hij eind vorige maand onder andere weten. De bevestiging van de Rijksvoorlichtingsdienst van oktober dat Prins Bernhard een lidmaatschapskaart had van de nazipartij NSDAP was voor Hoffmann de druppel om dit maatschappelijke debat in Huizen aan te slingeren. Deze kaart bleek namelijk in het privéarchief van de prins te zitten.

Naast de actie van Hoffmann kwamen er ook politieke vragen. Uit de antwoorden hierop blijkt dat burgemeester en wethouders van Huizen niet willen overgaan tot het wijzigen van de naam van het plein; de plek waar Huizen bij het herdenkingsmonument op 4 mei stilstaat bij de oorlogsslachtoffers. Volledig leven "Wij zijn van mening dat de discussie rond Prins Bernhard dient te worden geplaatst binnen de context van zijn volledige leven en zijn rol als prins in Nederland. Wij realiseren ook dat het veranderen van de naam van het Prins Bernhardplein een onomkeerbare historische impact zal hebben. Het besluit over het wijzigen van deze straatnaam zou daarom niet enkel een lokale aangelegenheid moeten zijn, maar moet worden overgelaten aan een breder maatschappelijk debat", aldus het Huizer college. Het vellen van dat historische oordeel over leden van het Koninklijk Huis is niet aan lokale bestuurders, zo is de stelling van de Huizers. Die handschoen moet het kabinet oppakken en daarbij moeten ze deze kwestie vanuit diverse perspectieven bekijken, luidt het advies. Zorgvuldige afweging Wel geeft het college in zijn algemeenheid nog mee dat bij het wijzigen van straatnamen een zorgvuldige afweging tussen historisch bewustzijn, erkenning van fouten en het behoud van erfgoed moet plaatsvinden. "In Nederland en ook in Huizen zijn er meerdere straten, pleinen en gebouwen vernoemd

naar historische figuren die gemengde erfenissen hebben. Terwijl jaren, decennia, eeuwen

verstrijken, verandert de tijdgeest mee. Onze morele maatstaven veranderen mee en zullen

wellicht ook in de toekomst veranderen. Straatnamen geven herkenbaarheid en continuïteit

aan de locatie. Terughoudendheid met het wijzigen van straatnamen is vanuit dat oogpunt

gepast", aldus de Huizer bestuurders.