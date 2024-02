Texelse boeren zijn klaar met ‘heksenjacht’ van handhavers tegen verkoopstalletjes

De Texelse Jacob Lap heeft jaren geleden plaatsgemaakt voor zijn zoon Klaas om de boerderij te runnen, maar hij is er zelf nog dagelijks. In zijn eigen verkoopstalletje langs de weg verkoopt Jacob namelijk het hele jaar door producten van eigen land. En hij is niet de enige, want de verkoopstallen, theetuinen en picknickplekjes op boerderijen zijn niet meer weg te denken uit het Texelse landschap.

Toch is het de vraag of dit soort initiatieven kunnen blijven bestaan. Handhavers hebben de afgelopen tijd veel controles uitgevoerd, en er zouden vervolgens zelfs dwangsommen zijn uitgedeeld. Een theetuin in Den Burg zou recent gesloten zijn vanwege een dwangsom.

"Zij hebben bewust ervoor gekozen om minder koeien te melken en hebben er een zorgtak naast met een kleine theetuin met een paar tafels. De zorgbehoevenden helpen daar de gasten met een kopje koffie of thee. En dat mag nu niet meer, wat uitermate vervelend is", aldus Dirk de Lugt, voorzitter van LTO Texel.

In onderstaande video vertelt Jacob waarom zijn verkoopstalletje volgens de gemeente niet meer mag blijven staan: