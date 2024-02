Opnieuw boerenprotest op A7 bij Purmerend, snelweg richting Hoorn geblokkeerd

De A7 is ter hoogte van Purmerend in de richting van Hoorn geblokkeerd. Zo'n 25 trekkers zijn daar de snelweg op gegaan om te protesteren.

De boeren hebben hooibalen en autobanden in brand gestoken. De weg is volledig geblokkeerd. Het verkeer wordt via een op- en afrit langs de blokkade geleid. Agenten gaan nu met de boeren in gesprek, meldt een politiewoordvoerder.

Ook op andere plekken in het land zijn boerenprotesten, zoals bij de A50 bij Apeldoorn, de A32 bij Steenwijk en de A1 bij Markelo.

Tekst gaat verder onder de video.