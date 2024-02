Waarom pakken Noord-Hollandse boeren het protest weer op?

Een groep boeren blokkeerde afgelopen vrijdag- en zaterdagavond de A7. Eerst ter hoogte van Hoorn en vervolgens de Afsluitdijk. Ook was een kleinschalig protest de Dam in Amsterdam. Waarom hebben de boeren het protest weer opgepakt? NH sprak met boer Barry van der Burg, melkveehouder in Wieringerwerf.

Per 1 januari 2024 zijn er nieuwe Europese maatregelen ingegaan die effect hebben op boeren, waaronder een aangepast mestbeleid. Dat is een doorn in het oog van veel van die boeren. Ook melkveehouder Van der Burg is het niet eens met de nieuwe regels. Hij heeft samen met zijn vrouw Ilse een bedrijf in Wieringerwerf. In hun stal staan 130 koeien en 70 kalveren. Boer Barry was vrijdagavond ook met zijn trekker aanwezig bij het protest op de A7 bij Hoorn.

Mest

Door het vernieuwde mestbeleid mogen boeren nu geen mest meer verspreiden in de buurt van sloten. Rond alle sloten is nu een zogeheten bufferzone, een strook land die boeren niet meer kunnen gebruiken. Boer Barry is hier boos over. "Om je een voorstelling te geven: als je een gemiddelde tuin hebt, dan zet de buurman de schutting opeens 40 centimeter opzij je tuin in. Dat voelt niet fijn. Er is nu dus veel onvrede over het mestbeleid dat de overheid voert, waarbij de mestmarkt de boeren in het ravijn stort."