Boeren blokkeren A7 in beide richtingen als protest tegen Europese maatregelen

Boeren protesteren vanavond op de A7. Eerder op de avond verzamelde de groep zich in Westzaan, waarna ze door Wijdewormer naar Zuidoostbeemster reden. Vanaf daar hebben ze de A7 geblokkeerd in beide richtingen. De boeren hebben een pamflet bij zich met daarop acht punten. Op de website van de ANWB staat dat de snelweg bij Hoorn is afgesloten.

Foto: Inter Visual Studio

Op het pamflet wat de boeren bij zich dragen staan hun standpunten, met op nummer één het terugdraaien van de Green Deal. Ook zijn de boeren ontevreden over regels over bemesting en bufferstroken, ofwel teeltvije zones. Volgens een aanwezige boer is de sfeer van het protest goed. "We zijn hier met een man of 100." Een woordvoerder van de politie laat weten dat er agenten ter plaatse zijn, maar dat het onduidelijk is of er ingegrepen gaat worden. Verdere woordvoering wordt geweigerd. Tekst gaat verder onder de video

Boerenprotest Hoorn - NH Nieuws

Volgens Ad Baltus van de Boer Burger Beweging, die niet bij dit protest betrokken is, worden boeren door regelgeving klem gezet. "Ik zie gewoon een patroon ontstaan. We kunnen het op de ene manier niet doen, dus dan maken we ze het ons het op een andere manier lastig. Ik zie het gebeuren en ik snap het. Als het water aan je lippen staat, dan ga je dingen doen."

Foto: Inter Visual Studio