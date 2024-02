Amsterdamse burgemeester Halsema wil cocaïnegebruik legaliseren: briljant of bizar?

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Halsema's idee krijgt volledige steun uit Colombia, het epicentrum van de wereldwijde cocaïneproductie. Claudia López was van 2020 tot en met 2023 burgemeester van de hoofdstad Bogota en vindt dat de 'war on drugs' totaal mislukt is. "Het is vijftig jaar aan geweld en nog meer geweld", vertelt ze. "Er is ook meer corruptie en het heeft voor geen enkele procent de drugsmarkt of consumptie teruggebracht. In plaats daarvan gaan verslaving, gruwelijk geweld en de corruptie omhoog. Dus geen enkel doel is gehaald."

"Het zijn de schurken of de overheid, er is geen derde optie waarbij deze markt magisch verdwijnt"

Halsema krijgt ook bijval van de Engelse drugsexpert Steve Rolles. "De cocaïnemarkt gaat namelijk nergens heen", stelt hij. "Of het nou door kartels en mensen als Pablo Escobar wordt geleid of door de gemeente Amsterdam of een andere overheidsvorm. Dat zijn de keuzes. Het zijn de schurken of de overheid. Er is geen derde optie waarbij deze markt magisch verdwijnt. De war on drugs heeft de markt niet doen verdwijnen, dat weten we."

'Legalisering doet meer kwaad dan goed'

Steun vanuit Colombia en Engeland dus, maar kritiek uit eigen land. Socioloog Alex van Dongen is preventiemedewerker bij verslavingszorginstituut Novadic-Kentron in Breda. Hij zet kanttekeningen bij de oproep van Halsema. "Ik ben groot voorstander van reguleren voor kwetsbare groepen, zoals vrije heroïneverstrekking voor mensen die verslaafd zijn", legt hij uit. "Methadonprogramma's: prima. Dat soort ideeën om te reguleren voor kwetsbare groepen is hartstikke goed, het heeft alleen niks te maken met de bestrijding van georganiseerde misdaad."