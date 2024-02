Geen groen licht voor varend kasteel: Ridder Lenny moet vertrekken uit haven van Huizen

Het varende kasteel van Ridder Lenny, dat vorige week aanmeerde in de haven van Huizen, moet weer weg: Lenny heeft geen vergunning gekregen om te blijven. Het varende kasteel had dit weekend al meteen weg moeten zijn, maar dat lukt nog niet. Lenny wacht op beter weer én een goede stuurman om terug te gaan naar thuishaven Alkmaar.

Het museumschip van ridder Lenny ligt dus nog een paar dagen in de haven van Huizen, maar dat had dus veel langer moeten zijn.

De hoop was om een maand met het schip te blijven liggen om zoveel mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen. Het schip is van binnen en buiten volledig gericht op de middeleeuwen en er valt heel wat op te steken.

Te duur

Maar het varende museum blijkt niet aan de eisen van de gemeente te voldoen en krijgt dus geen vergunning om te blijven liggen. Was die vergunning er wel gekomen, was het nog steeds de vraag of Lenny had kunnen blijven liggen met het bijna vijftig meter lange schip. Ook het havengeld is door hem niet op te brengen.

Lenny stond namelijk tegenover flink gestegen havengeld. "Ik heb hier tien jaar geleden gelegen en toen betaalde ik voor bijna een maand een bedrag van 105 euro. Tegenwoordig moet je per meter betalen en dat maakt het aanzienlijk duurder, tot wel vijftig euro per dag", vertelt hij. Zelf is hij flink verbaasd: door de gemeente Nijkerk wordt hij naar eigen zeggen zelfs gevraagd om wel te komen en krijgt hij ook nog eens geld toe.

Uitzwaaien

Zijn avontuur in Huizen blijft dus maar beperkt tot een kleine twee weken. Als het weer had meegezeten, had Lenny al weg moeten zijn. Door het wat slechtere weer, maar ook omdat hij het enorme schip niet zelf kan besturen en er dus een ervaren schipper moet komen. Halverwege deze week lijken de weergoden gunstiger gezind en tot zijn afvaart mag ridder Lenny nog gratis in de haven liggen.

Ridder Lenny gaf eerder al een rondleiding door zijn drijvende kasteel. Bekijk het in de video hieronder.