Alkmaarse ridder Lenny terug in thuishaven: "Het is fijn om weer even thuis te zijn"

Zijn fascinatie voor de middeleeuwen zit diep. Dat begon al als kind toen hij naar de serie Ivanhoe keek. "Toen wist ik: dit is wat ik ben. Ik voelde me als kind al een ridder. En het is voor mij heel bijzonder om dit te doen en om zo te leven. Het is geen hobby maar een levenswijze. Veel geld levert het niet op maar dit is voor mij rijkdom."

Compleet in ridderkostuum heet Lenny ons welkom aan boord van zijn varende kasteel. Het gevaarte ligt tot eind februari aan de Kanaalkade in Alkmaar. Hij heeft niet veel geslapen vanwege de harde wind van de afgelopen nacht. "Je moet er constant uit om te controleren of alles nog vast zit. Maar we liggen er nog. Onkruid vergaat niet."

Veel van de spulletjes die Lenny de afgelopen twintig jaar verzamelde, heeft hij zelf gemaakt. En zoals elk kasteel heeft ook de Vlotburg een wapenkamer, een martelkamer met pijnbank en natuurlijk een herberg. De favoriete plek van Lenny. "Als er vrienden of kennissen komen dan gaan we een biertje drinken en lekker relaxen. Het wordt niet laat hoor want ridders moeten altijd vroeg op."

Ridderpaard

Op het dek staat het paardje Hercules. "Ik had ook een Fries paard, dat was mijn ridderpaard maar die is helaas overleden." Met een paar worteltjes lukt het Lenny om het paardje keer op keer te laten steigeren. "Het is een heel intelligent beestje en de kinderen die hier komen vinden hem geweldig."

Naast paardje Hercules helpt ook zijn Duitse vrouw Kristel Dattler een handje mee op de kasteelboot. Ze deelt niet dezelfde passie voor de middeleeuwen als haar man. "Het is zijn werk en passie. Lenny is heel speciaal en daar moet je mee kunnen omgaan maar dat gaat mij goed af."

Lenny is blij om weer even terug te zijn in Alkmaar, zijn thuishaven. "Toen ik vanuit Suriname naar Nederland ging, had Alkmaar al meteen een ontzettende aantrekkingskracht op me. Mijn drie kinderen wonen hier ook in de buurt. Die komen ook nog langs dus dat is geweldig. Het is fijn om na lange tijd weer even thuis te zijn."