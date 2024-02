Alkmaarders mogen nu toch langs de spitspaal met een eigen pasje

Ouders die hun kinderen niet meer makkelijk naar school kunnen brengen: daar lopen inwoners uit de wijk De Nollen tegenaan sinds de Herenweg in Alkmaar in de ochtend- en avondspits is afgesloten voor auto's. De gemeente Alkmaar wil de inwoners nu tegemoet komen; er komt een proef met toegangspassen voor de spitspaal.

Foto: Alkmaar Centraal

In 2009 werd de paal aan de Herenweg geplaatst, met als doel: minder verkeer tijdens de drukke spitsuren. Aangezien rond 08.30 uur de scholen beginnen is het er ook erg druk met fietsverkeer. "De spitspaal is er geplaatst om het sluipverkeer in de straat te verminderen", vertelt Ron Spaans, voorzitter van de Dorpsraad van Sint Pancras. De inwoners van De Nollen willen dat de gemeente Alkmaar een oplossing bedenkt voor de slechte toegang tot het dorp Sint Pancras. Doordat de spitspaal tussen 06.00 en 09.00 uur en tussen 16.00 en 19.00 uur omhoog staat moet een deel van de inwoners omrijden. De gemeente komt nu met een proefoplossing waarbij de inwoners toegangspassen krijgen om de spitspaal te kunnen passeren, zo schrijft Streekstad Centraal.

"Het probleem wordt groter gemaakt dan het echt is, vind ik" Ron Spaans, voorzitter Dorpsraad Sint Pancras

"Het was altijd veel te druk met al het fietsverkeer en auto's in de straat." Volgens Ron zijn de inwoners van het dorp het nu wel gewend, aangezien de situatie al heel lang zo is. Hij is het dan ook niet eens met de reden voor de pilot aangezien dat het doel van de spitspaal tegengaat. Daarnaast ziet Spaans nog een andere oplossing. Ouders zouden hun kinderen ook met de fiets naar school kunnen brengen. "Het probleem wordt groter gemaakt dan het echt is, vind ik", zegt Ron Spaans. Het met de fiets naar school duurt volgens hem even langs als met de auto. "Het is niet alleen de reis zelf, ook het vinden van een parkeerplaats in de smalle straat bij de school hoort erbij. Mensen denken er veel te moeilijk over en beseffen niet dat het qua tijd echt helemaal niet uitmaakt." Proefdraaien Aanstaande woensdag is er een informatieavond voor de inwoners van De Nollen. Als blijkt dat er voldoende interesse voor de toegangspassen is volgt er een proces waarbij er eerst een paar weken een verkeerstelling gehouden wordt. Daarna wordt er eerst een jaar proef gedraaid met de pasjes. Als de proef goed verloopt besluit de gemeente hoe het verder zal gaan.

