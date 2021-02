Nieuwe proef met spitspaal Herenweg

ALKMAAR - Wat zijn de beste tijden om de beweegbare spitspaal in de Herenweg in te zetten? De gemeente is nog altijd met die vraag bezig. In 2017 werd al geëxperimenteerd met het tijdstip waarop de paal omlaag gaat, maar daarna is er een wegreconstructie geweest en door corona hebben de huidige waarnemingen weinig waarde. Op 1 maart, wanneer alle scholen (waarschijnlijk) weer open gaan, start daarom een nieuwe testfase.

De spitspaal in de Herenweg tussen Alkmaar en Sint Pancras werd in 2007 geplaatst om de drukte, onder andere door sluipverkeer, terug te dringen. Dat bleek een succes en in 2011 besloot het gemeentebestuur de paal te laten staan.

Maar zeker niet iedereen was er blij mee, in het bijzonder mensen die met de auto of bestelbus om moesten rijden voor hun werk of om kinderen naar school te brengen. In 2017 gaf de gemeente Alkmaar gehoor aan een experiment met het aanpassen van de tijden waarop de paal omhoog staat.

Andere tijden

De paal stond drie maanden lang niet van 6.00 tot 9.00 uur omhoog, maar tot 8.15 uur. Dat leverde weer protest op van de Fietsersbond vanwege de risico's voor alle fietsers, en ook omwonenden vonden het onveiliger. Het werd weer 9.00 uur.

Wel wilden gemeenten Alkmaar en Langedijk verkeerstellingen doen om het optimale tijdstip vast te stellen. Tussentijds is de weginrichting aangepast en is weer gekeken, maar door de coronaregels is de data van de afgelopen tien maanden vrij nutteloos.

Aangezien alle scholen op 1 maart (hopelijk) weer open gaat, start die dag een nieuwe testfase. Tot en met 24 maart gaat de paal wekelijks een half uur eerder omlaag.

Later in het jaar, wanneer Nederland haar draai weer een beetje heeft gevonden, wordt nogmaals getest en daarna zullen na vier jaar eindelijk definitief de spitspaaltijden voor de Herenweg worden vastgesteld, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.