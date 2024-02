Samenvatting: Den Helder Suns ruikt lang aan stunt tegen Landstede Hammers

Den Helder Suns is vanavond in de BNXT-league tegen een nieuwe nederlaag aangelopen. De ploeg van trainer Daniel Nelson kon meer dan een helft lang goed meekomen met Landstede Hammers, maar in het laatste kwart werd het verschil gemaakt en won de opponent uit Zwolle met 64-80.

Hammers begon ijzersterk aan het duel in de splinternieuwe sporthal Quelderduyn in Den Helder. Binnen de kortste keren stond het al 0-9 voor de bezoekers. Suns was duidelijk nog niet wakker, maar knokte zich vervolgens wel knap terug in de wedstrijd. Na het eerste kwart was het verschil slechts 4 punten: 16-20.

In het tweede kwart lieten de Noord-Hollanders bij vlagen goed basketbal zien. Boyd van der Vuurst de Vries en Noah van der Heiden waren namens Suns belangrijk met een aantal knappe driepunters. Halverwege ontliepen beide ploegen elkaar dan ook nauwelijks en stond het 35-38 in het voordeel van de Zwollenaren.

Tank raakt leeg

Net zoals bij de start van de wedstrijd, kwam Suns ook in het derde kwart slecht uit de startblokken. Hammers vergrootte vlak na de rust al snel de voorsprong naar 10 punten. Den Helder moest voor een tweede keer in de achtervolging, maar dit keer was de tank leeg. Conditioneel moest Den Helder het afleggen tegen de bezoekers, die dankzij hun sterspelers Noah Dickerson de wedstrijd in het slot gooiden. De Amerikaan in Zwolse dienst was uiteindelijk goed voor 25 punten.

Door de nederlaag blijft Den Helder Suns na 14 wedstrijden nog altijd de hekkensluiter in de BNXT-League. Volgende week zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Leiden op het programma.