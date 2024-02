Amsterdam aA nl Proef op de som: drugsuithalen in de haven blijkt kinderspel

Het blijkt kinderlijk eenvoudig om in de havens van het Noordzeekanaalgebied drugs uit te halen. Tot die conclusie komen onder meer de politie en douane. Zij kropen zelf in de huid van de zogenoemde uithalers om te zien hoe makkelijk het is om onder hekken door te kruipen, langs de beveiliging te komen en containers open te breken. "Het is echt easy en dat baart ons flinke zorgen."

Er zijn grote zorgen over drugsuithalers - mensen die in opdracht van criminelen drugs uit containers halen - in het Noordzeekanaalgebied. Geregeld onderschept de politie er containers, met daarin coke en andere drugs.

"Die smokkel ondermijnt alle andere activiteiten in dit havengebied", zegt Nick Schuiling, werkzaam bij de politie van Amsterdam en onderdeel van het Field Lab. Met dat laatste initiatief zijn politie, douane en andere instanties én bedrijven bij elkaar gekomen om het drugsprobleem in kaart te brengen en op te lossen. "Het grootste probleem is dat er blijkbaar lekken zijn in dit gebied, waardoor drugs worden gesmokkeld". Volgens hem zijn de locatie en de kwetsbaarheden van het gebied aantrekkelijk voor criminelen. Onorthodox Om het probleem van drugssmokkel onder de aandacht te brengen, kropen mensen van het Field Label zelf in de huid van de uithalers. "We kropen zo onder de hekken door, liepen naar containers toe en ontsnapten aan de beveiliging van het havengebied. Kinderspel bleek het." In bovenstaande video is op dronebeelden - in handen van Bureau NH - te zien hoe de geënsceneerde drugssmokkel plaatsvond.

"Het gebied is zo onnoemelijk groot, hier kun je moeilijk een muur omheen zetten" Nick Schuiling, politie Amsterdam

Door deze onorthodoxe proef kwamen de veiligheidsdiensten er dus achter hoe makkelijk het is om drugs uit te halen. Ook de ondernemers schrokken van de resultaten. "Die waren echt in shock." Tekst gaat verder onder de infographic:



Zó groot is dit havengebied - NH Nieuws

En nu? Hoe maak je het dit soort binnensluipers lastig om hun slag te slaan? "Door echt te investeren in betere fysieke veiligheid. Zo onder een hek door klimmen en met een bootje aan de kade kunnen stappen van een havenbedrijf: dat zou niet moeten kunnen. Flinke verbeterslagen dus voor ons allemaal, de ondernemers én beveiligers", aldus Schuiling. Alarmsignalen Typische red flags? "Slagbomen die open blijven staan, voertuigen die verdacht lang bij hekken staan, opengeknipte hekken en zogenaamde medewerkers die niet op het terrein horen." Schuiling vertelt in onderstaande video wat je hiertegen kunt doen en hoe je melding doet.

Dit zijn red flags ìn de haven - NH Nieuws