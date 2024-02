Een uniek jaar als dijkgraaf: "Deze waterstand komt eens in de honderd jaar voor"

Deze week is Remco Bosma precies één jaar dijkgraaf. Als de ‘burgemeester’ van het waterschap in de bovenste helft van Noord-Holland, had hij de afgelopen maanden zijn handen vol aan stormen, regen en daardoor hoog water. "Dit was een waterstand die eens in de honderd jaar voorkomt", vertelt dijkgraaf Remco Bosma. Tussen het hoge water in Onderdijk praat hij met verslaggever Sander Huisman over de dijken, de unieke situatie en zijn liefde voor deze regio.