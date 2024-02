Zelfvertrouwen Amber jarenlang laag door woorden mentor, toch bewijst ze zijn ongelijk

Het is al tien jaar geleden, maar toch doet het Amber Brandenburg (24) uit Monnickendam nog zeer: de woorden van haar toenmalige mentor over haar opleidingskansen. Ze legt haar gevoel met een scherpe pen vast op sociale media en krijgt hier veel reacties op. Amber: "Ik hoop dat mensen inzien wat woorden kunnen doen."

Amber: "Ik wil gewoon laten zien dat ik het wel kan" - Foto: aangeleverd

"Jij zal nooit een diploma hoger dan vmbo-kader halen. Het waren de woorden van mijn toenmalige mentor op het Don Bosco College Volendam. Ik zat in havo 3 en mijn cijfers bleven kelderen door de onveilige situatie op school en daarbuiten. Ik herinner het me nog zo goed. De stomverbaasde blik in mijn moeders ogen, de verwarring op mijn vaders gezicht en het lamgeslagen gevoel dat ik zelf ervaarde." Met deze woorden begint Amber haar bericht op sociale media. De 24-jarige vraagt zich 10 jaar later af hoe een docent 'zo tegen een mentorleerling kon praten'. Het gaat de Monnickendamse niet om het kaderdiploma, maar om de hardheid van de woorden waardoor haar zelfvertrouwen in één klap een stuk lager was. Pesten "Ik dacht oprecht dat ik het niet kon", zegt Amber. Toch is er iets in de jonge vrouw dat het tegendeel bewijst. Opklimmen wil ze het zelf absoluut niet noemen. "Ik vind dat er helemaal niks mis is met een kaderdiploma. Ik ken een hoop mensen met zo'n diploma die meer kunnen dan ik kan."

"Ik dacht oprecht dat ik het niet kon" Amber Brandenburg

Amber is inmiddels naar eigen zeggen 'gekomen waar ze wilde en moest zijn' en heeft haar hbo-diploma op zak. Maar voor het zover was, heeft ze een lange en hobbelige weg afgelegd. "Ik werd ontzettend gepest op school en de school wilde daar niks van weten", vertelt de 24-jarige over haar tijd op het Don Bosco College. "Ze zeiden dat ze er niks aan konden doen." De cijfers van Amber kelderen. Haar toenmalige mentor adviseert een ander niveau te gaan doen. Het raakt Amber tot op het bot. "Hij bevestigde het gevoel wat ik al had. Hij zei dat ook nog eens hardop." Haar onzekerheid wordt groter en ze neemt zijn woorden 'voor waarheid aan' en gaat op korte termijn naar een andere school toe. Daar voelt ze zich meteen thuis. Positieve en negatieve reacties Op haar bericht krijgt Amber niet alleen louter positieve reacties. Kunnen mentoren dan niks meer adviseren? "Natuurlijk zeggen mensen wel eens dingen die je niet leuk vindt", zegt Amber. "Maar het is de manier waarop." De woorden galmen jaren later namelijk nog steeds door haar hoofd. "Je kunt zo'n kind echt maken of breken."

"Je kunt zo'n kind echt maken of breken" Amber Brandenburg

Na een fijne tijd op het Bernard Nieuwentijt College, gaat Amber naar het mbo en onlangs heeft ze haar hbo-papiertje behaald. Ze volgt therapieën en voelt zich gesteund door docenten die later op haar pad komen. Een begeleider van haar minor weet volgens de 24-jarige de woorden 'weg te poetsen'. "Hij stond naast me, was eerlijk en oprecht." Kracht van woorden Met haar verhaal hoop ze dat mensen inzien wat woorden kunnen doen. "Weeg je woorden af en als je spijt hebt van bepaalde woorden, of je denkt dat woorden hebben geraakt, ga daarover in gesprek. Leer van je eigen woorden." Voor de leerlingen die hetzelfde ervaren heeft Amber ook nog een advies. "Dat je in jezelf moet blijven geloven. Ik wist diep van binnen wel dat wat hij zei niet klopte. Ik heb dat wel voor waarheid aangenomen. Het betekent niet dat als iemand in je omgeving zegt dat je het niet kan, je het ook niet kunt."

Reactie school Rector bestuurder Hans Werkman van het Don Bosco College legt uit dat ze niet ingaan op individuele casussen. "Daar doen wij nooit uitspraken over. Daarnaast is het 10 jaar geleden en de betrokkenen zitten hier niet meer op school. We gaan hier niet op in en ik weet er ook niets van af." Werkman heeft het stuk ook gelezen. "Ik vind het vooral vervelend voor Amber dat ze haar schoolperiode hier op het Don Bosco College zo naar heeft ervaren." Hij benadrukt: "Alle scholen zijn er voor om leerlingen kansen te bieden. Dat is ook voor het Don Bosco College waar we voor gaan."