Sterre (20) hing levensgroot in etalage van modeketen, maar is geen cent rijker

Het is voor veel jonge meiden een droom: gevraagd worden als model voor een grote winkelketen. Het overkwam Sterre Boot uit West-Knollendam als ze twee jaar geleden rustig op een terrasje zit. Midden op straat wordt van het dan 17-jarige meisje een foto gemaakt en een paar maanden later hangt Sterre te pronken in de etalage op het Leidseplein in Amsterdam. Ze krijgt hier geen cent voor. Mag dit zomaar?

Foto: Sterre voor haar foto - Sterre Boot

Het is nu zo'n twee jaar geleden, maar door Sterre haar TikTok doet het verhaal ineens veel stof opwaaien. Een grote winkelketen fotografeert gewone meiden voor hun streetfashion campagne. Sterre wil eerst niet, maar haar studiegenootjes zorgen ervoor dat ze toch ja zegt. "Ik had oprecht verwacht dat ik er nooit meer wat van zou horen", zegt de tiener over dat moment. Ze hoeft niet in de make-up en ook haar kleding blijft hetzelfde. Sterre tekent een formulier. "Ze zei dat ik moest tekenen voor de privacywet. Ik was hypet en heb getekend." Geen publicatie verwacht Een paar maanden later krijgt ze een berichtje van een vriendin. "Ik was echt in shock", vertelt Sterre over wat ze dan hoort. Ze hangt groot in de etalage op het Leidseplein. "Ik had het zo niet verwacht. Ik vond het zo cool ook." Een paar jaar later besluit ze een TikTok te maken over deze bijzondere ervaring, maar tot haar verbazing krijgt ze juist heel veel negatieve reacties. "Sommige mensen scholden mij uit voor aandachtshoer", legt Sterre uit.



Foto: Sterre in de campagne - Sterre Boot

Sterre snapt dat niet. "Ze geven een kans om meiden te laten shinen die niet in dat wereldje zitten." Toch denkt ze nu naar aanleiding van alle reacties dat een vergoeding misschien wel op z'n plaats was geweest. "Het is reclame voor een heel groot bedrijf. Ik maak er tijd voor vrij en hang daar." Privacywet en vergoedingen Charlotte Meindersma, bekend van Charlotte's Law, geeft aan dat het niet zo werkt. Sterre heeft immers een formulier ondertekend waardoor ze afspraken heeft gemaakt en de winkelketen de vrijheid geeft om de beelden te gebruiken voor reclameachtige doeleinde. "Dat je achteraf schrikt, betekent niet dat er vooraf wat fout is gegaan", legt Charlotte uit. Op het moment van tekenen is Sterre 17, maar dat maakt volgens de jurist niet uit. Sterre had het formulier kunnen lezen en hoewel je vanaf je 18e strikt juridisch gezien handelingsbekwaam bent, zijn er veel situaties die we gewoon accepteren. Dit is er één van. Is het eerlijk? "Een kind van 17 mag ook een fatbike of scooter kopen. Een arbeidsovereenkomst ga je ook als minderjarige aan. Daar kijkt niemand van op. Het is selectieve verontwaardiging. Het komt nu goed uit om er boos om te zijn", zegt de jurist. Toch vindt Charlotte het wel eerlijker als meiden zoals Sterre voor een grote campagne een eerlijke vergoeding zouden krijgen. "Maar die vergoedingen zijn ook laag. Je hebt er niet hard voor gewerkt, geen halve dag voor op de set gestaan." De vergoeding zou volgens Charlotte dan gaan om een paar tientjes. "Het is niet dat ze er honderden euro's rijker van zou zijn geweest." Voor Sterre is dit hoofdstuk afgesloten. "Ik ben tevreden met hoe het is gelopen. Ik was jong en daarom was het alsnog een supergave ervaring." Ze heeft de foto nu digitaal ontvangen, maar in de toekomst zou ze wel iets meer vragen dan alleen de foto.



H&M is om een reactie gevraagd, maar de winkelketen heeft tot dusver niet op dit verhaal gereageerd.