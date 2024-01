Is de sigarenplant uit de vijver het nieuwe goud voor een duurzame toekomst?  

Tussen het hoge riet op een weiland in Assendelft maken Tim en Harko zich op voor een eerste maaironde. Op het menu vandaag staat dakriet (bekend van de rieten daken) en rietsigaren (herkenbaar aan de sigaarvormige kop).

Niet veel later arriveert Abco de Buck, een landbouwkundige met naar eigen zeggen een goed verstand van landbouwplanten. In het bijzonder van de lisdodde. Eens per jaar trekt de onderzoeker uit Nibbixwoud erop uit, op zoek naar drassige weilanden vol met het specifieke gewas, in de volksmond ook wel de sigarenplant genoemd.

Is de lisdodde een wonderplant? Een harde lach volgt: “Nou, je kunt er in ieder geval veel dingen mee doen. Dat is zeker.” Een bijzondere eigenschap van de plant is dat hij groeit onder (zeer) natte omstandigheden. En dat is volgens De Buck vrij nieuw in de landbouw. Althans, deze wetenschap is allang bekend, maar het gebruik ervan is nieuw.

Specifiek voor Noord-Holland en haar natte veengrond kan de zogenoemde sigaarplant dan ook uitkomst bieden. In de provincie is de grond vaak zo drassig is dat er geen gras meer kan groeien. In tegenstelling tot de lisdodde: dat gewas groeit namelijk bij uitstek in natte gebieden.

De Buck: “Eeuwen geleden maakten wij gebruik van wat de natuur ons te bieden had. De moderne landbouw trekt tegenwoordig met grote trekkers en machines over het land, daarvoor moet het land droog zijn. Maar dat is niet overal meer het geval en ook niet zo lang meer houdbaar.”