Amsterdam aA nl Koken met zelfgeplukte ingrediënten in nieuw NH-programma: "Op zoek naar de lisdodde-oogst!"

In het nieuwe NH-programma 'Koken met Kok' gaan natuurverslaggever Stephan Roest en radiopresentator én chef Pieter Kok op zoek naar de eetbare natuur. In de eerste aflevering de plant lisdodde. Erg lekker, maar een smerig werkje om te pakken te krijgen.

Laurens Niezen / NH Nieuws

We worden in Noord-Holland omringd door eetbare natuur, maar dan moet je natuurlijk wel weten wát je kan eten en hoe je dat vervolgens moet bereiden. Stephan Roest gaat elke aflevering op zoek naar een bijzonder ingrediënt dat in ergens in de natuur te vinden is. Pieter heeft altijd zijn mobiele keukentje bij zich en maakt met de producten een gerecht. En dat elke keer vanaf een andere plek. Dit keer is hij op bezoek bij een bijzondere kaasboerderij onder de rook van Amsterdam.

Pieter heeft dit keer een fris zomergerecht gemaakt, met Lisdodde en meikaas in de hoofdrol. Ingrediënten voor 2 personen: 400 gram harde groenten zoals komkommer, radijs, rode ui OF natuurlijk lisdodde

Paar takjes rozemarijn

150 ml witte wijnazijn

125 ml water

2 plakken zuurdesembrood

4 plakken bacon

Vlierbloesem siroop*

Paar plakken meikaas (of de jongste die je kunt krijgen)

Zout

Laurens Niezen / NH Nieuws

- Voor de pickle snijd je de groenten in hapklare stukjes. Doe ze met het water en de azijn in een pot. Een goeie snuf zout erbij, evenals de takjes rozemarijn. - Grill dan de plakken brood aan beide kanten. - Bak de bacon en giet er met een lepel een beetje vlierbloesemsiroop overheen. Let op, de suiker wordt echt heet! - Maak je bord op door de boterhammen doormidden te snijden en met de kaas erop op het bord te leggen, de bacon en pickle kunnen ernaast. Kun je het niet laten alles te stapelen? Lekker doen! *Vlierbloesemsiroop kun je ook zelf maken natuurlijk. (vlierbloesemschermen, 1 citroen, water) - Pluk een aantal mooie vlierbloesemschermen, schud de beestjes eruit als die erin zitten en knip de stelen eraf. Zet ze zonder stelen in een pan net onder water. Laat dit afgedekt 24 uur staan op een koele plek. - Giet het vervolgens door een vergiet en vang de vloeistof op(!). Meet nu hoeveel vocht je overgehouden hebt in een maatbeker en voeg per liter vocht 1100 gram suiker toe. Verwarm dit tot het net niet kookt en roer door tot de suiker is opgelost. - Snijdt de citroen nu doormidden en knijp uit (vang de pitten even op!) boven de siroop.

Laurens Niezen / NH Nieuws