Geen scholieren bij eerste Holocaustherdenking in Nieuw-Vennep 'door oorlog in Gaza'

Voor het eerst is er in de gemeente Haarlemmermeer een officiële herdenking geweest voor de slachtoffers van de Holocaust. Vorig jaar al nam de gemeenteraad een motie aan om een herdenking te organiseren, met als doel vooral jongeren bewuster te maken van de genocide. Maar nu zijn het juist de jongeren die de gelegenheid links laten liggen.

Uiteindelijk was het ook een beetje ongelukkige timing, stelt raadslid en organisator Marten Boels (VVD): "We gingen in oktober in gesprek met middelbare scholieren over het bijwonen van deze herdenking, en precies in die maand brak het conflict in de Gazastrook uit. Dat leeft ontzettend."

Uiteindelijk zagen de scholieren er daarom van af om aanwezig te zijn bij de plechtigheid, bij het verzetsmonument in Nieuw-Vennep. Jammer, vindt Boels, maar hij verwacht de scholieren volgend jaar gewoon alsnog bij de herdenking te hebben: "De tijd was nu gewoon te kort om eerst het hele conflict uit te pluizen en om constructief de discussie met elkaar aan te gaan. Maar voor volgend jaar hebben we die tijd hopelijk wel."

Een andere initiatiefnemer achter de motie, Jordy Schaap (Forza!), noemt het 'teleurstellend' dat de scholieren het lieten afweten: "Ik hoop dat er volgend jaar meer jongeren bij zullen zijn."