Hartenwens van Holocaust-overlever komt uit: dankteken voor redders

Een groep overlevers van de Holocaust heeft een monument laten maken om verzetsmensen en onderduikverleners uit de Tweede Wereldoorlog te bedanken. Maurits Cohen is een van de initiatiefnemers van het dankteken. Hij noemt dit kunstwerk zijn hartenwens. "Als kind ben ik meerdere keren gered uit de handen van de nazi's. Daarom ben ik de rest van mijn leven schatplichtig. Nu kan ik eindelijk fysiek uiting geven aan dat gevoel."

De dochter van een andere initiatiefnemer, Jokelien Vles, is blij met het kunstwerk. "Je ziet echt bescherming en vrijheid terugkomen. Je kan naar beneden om te schuilen en naar boven om vrij te zijn. Dan zie je de lucht. Ik ben een trotse dochter."

Nationaal Holocaustmuseum

Het Nationaal Holocaustmuseum is nog niet open voor publiek. Op 11 januari opent het museum de deuren na een jarenlange verbouwing, maar volgens hoofdconservator Annemiek Gringold is het belangrijk om dit kunstwerk nu alvast te laten zien. "Wanneer we dit zouden onthullen tijdens de opening van het museum, ben ik bang dat het met alle andere verhalen een beetje ondersneeuwt en dat mag niet. Daarvoor is de rol van alle redders, te belangrijk", vertelt ze.